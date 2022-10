POL-F: 221028 - 1236 Frankfurt-Sachsenhausen: Angriff auf zwei Personen

Frankfurt (ots) - (lo) Am Donnerstagabend (27. Oktober 2022) meldete ein 48-jähriger Mann, dass ihm ein 32-jähriger Autofahrer in der Bebraer Straße durch einen zügigen und aggressiven Fahrstil aufgefallen sei. Gegen 19:45 Uhr teilte der 48-Jährige über den polizeilichen Notruf mit, dass er einen Autofahrer in ...

mehr