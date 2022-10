Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221028 - 1235 Frankfurt-Gallus: Diebe haben es auf Pakete abgesehen

Frankfurt (ots)

(di) Ein abgestelltes Fahrzeug eines Paketzustellers war das Ziel zweier Diebe im Gallus. Neben mehreren Paketen entwendeten sie gestern Morgen (27. Oktober 2022) auch noch persönliche Gegenstände des Fahrers.

Als ein Paketzusteller gestern Morgen gegen 10:10 Uhr in der Osloer Straße sein Fahrzeug abstellte und Pakete auslieferte, machten sich zwei Unbekannte an dem Wagen zu schaffen. Zunächst stahlen sie fünf Pakete und anschließend die Geldbörse und das Mobiltelefon des Paketzustellers. Als dieser zu seinem Fahrzeug zurückkam, konnte er die beiden Verdächtigen noch mit seinen Gegenständen in den Händen sehen. Die beiden Männer nahmen jedoch in Richtung Friedrich-Ebert-Anlage Reißaus und konnten unerkannt entkommen. Was sich in den gestohlenen Paketen befand ist derzeit nicht bekannt.

Kurze Zeit später erkannte der Geschädigten einen der Diebe im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs wieder. Der Täter wurde daraufhin durch verständigte Bundespolizisten festgenommen und an die Landespolizei übergeben. Er wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen zu dem zweiten Täter dauern an.

