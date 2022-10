POL-F: 221028 - 1233 Frankfurt-Fechenheim: Trunkenheitsfahrt endet in Festnahme

Frankfurt (ots) - (dr) Am Mittwochnachmittag (26. Oktober 2022) kam es an der Kreuzung "Ernst-Kahn-Straße / In der Römerstadt" zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Vier Personen wurden dabei verletzt. Ein 64-jähriger Mann befuhr gegen 16.45 Uhr mit einem Hyundai die Straße "In der Römerstadt" in Fahrtrichtung "Ernst-Kahn-Straße" ...

mehr