Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221028 - 1230 Frankfurt-Innenstadt: Fahrraddiebe erbeuten E-Bike - Ortung führt zur Festnahme

Frankfurt (ots)

(di) Kurz weilte die Freude über die Beute. Mittels Ortung konnte ein gestohlenes E-Bike wieder aufgefunden werden, das zuvor in der Innenstadt gestohlen wurde. Die Festnahme zweier Männer im Bahnhofsviertel war die Folge.

Ein 55-jähriger Frankfurter stellte sein E-Bike gegen 22:00 Uhr in der Meisengasse ab. Als er dann um 22:45 Uhr dorthin zurückkam, musste er feststellen, dass das Rad gestohlen wurde. Er konnte das E-Bike jedoch über ein von ihm am Fahrrad angebrachten Sender orten. Die Spur führte ins Bahnhofsviertel. In einem dortigen Hotel stellte die Polizei das Fahrrad sicher. Dort wurden auch zwei Männer im Alter von 55 und 60 Jahren angetroffen und festgenommen. Neben dem gestohlenen Fahrrad wurden noch weiteres mögliches Diebesgut sowie Kokain und Streckmittel aufgefunden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Beide Männer sollen dem Haftrichter vorgeführt werden. Sie müssen sich nun nicht nur wegen des Verdachts des Diebstahls sondern auch noch wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln verantworten.

