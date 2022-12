Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Langen

Cuxhaven (ots)

Geestland. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13.12./14.12.2022) kam es im Hermann-Löns-Weg in Langen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der bislang unbekannte Täter drang hierbei durch ein Fenster in das Haus ein und entwendete vorgefundenes Bargeld und Schmuck. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Geestland (04743 9280) zu melden.

