POL-CUX: Alkoholisiert und ohne Versicherung auf der Autobahn-Kennzeichen entsiegelt++Einbruch in Keller-E-Scooter entwendet++Diebstahl aus Garage-E-Scooter entwendet++

Cuxhaven (ots) - Cadenberge. Am heutigen Montagmorgen (19.12.2022) kam es gegen 07:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Cadenberge zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Oberndorfer befuhr hierbei die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Dabei übersah er aus bislang unbekannter Ursache eine 78-jährige Cadenbergerin auf ihrem Fahrrad (Dreirad für Erwachsene), ...

mehr