POL-OS: Voltlage: Einbruch in Milchtankstelle

In der Nacht zu Freitag um 04:40 Uhr drang ein unbekannter Mann in eine Milchtankstelle an der Hauptstraße ein. Der Täter brach mit roher Gewalt Automaten auf und entwendete Geldbehältnisse. Der entstandene Sachschaden übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu auffälligen Fahrzeugen oder Personen, die zur genannten Zeit in Voltlage wahrgenommen wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Bersenbrück unter 05439/9690.

