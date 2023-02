POL-OS: Osnabrück: Schwarzer PKW verursacht Unfall an der Straße "Zum Flugplatz" - Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - Am Donnerstagnachmittag in der Zeit von 14 Uhr bis 19:30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam im rückwärtigen Bereich eines Zweiparteienhaus am "Lindemannskamp" ein. Sie durchsuchten im Haus beide Wohnungen und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unbekannt. Die Polizei Osnabrück bittet Bürger, die Hinweise auf die Täter oder die Tat geben können, sich ...

mehr