Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Schwerer Verkehrsunfall - Kind lief auf Fahrbahn und wurde von Pkw erfasst

Osnabrück (ots)

Am Freitag gegen 19:20 Uhr ereignete sich auf der Pagenstecherstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 13-jähriger Junge schwer verletzt wurde. Ein 34-jähriger Osnabrücker befuhr mit seinem VW Golf die Pagenstecherstraße in stadteinwärtige Richtung. Bei grüner Ampel überquerte er den Kreuzungsbereich Pagenstecherstr. / Breite Güntke. Unmittelbar am Ende der Kreuzung beabsichtigte in diesem Moment ein 13-jähriger Osnabrücker trotz roter Fußgängerampel, die Pagenstecherstraße in Richtung Römerschstraße zu überqueren. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst und erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Unfallhergang wurde von mehreren Augenzeugen bestätigt. Am Pkw entstand Sachschaden. Für die Zeit der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Pagenstecherstraße in stadteinwärtige Richtung voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell