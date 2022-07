POL-COE: Dülmen, Lüdinghauser Straße/ Einbruch in Wohnung

Coesfeld (ots) - An der Lise-Meitner-Straße habe Unbekannte den Katalysator eines schwarzen Mercedes SLK 230 Kompressor gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 12 Uhr am Donnerstag (07.07.22) und 18 Uhr am Freitag (08.07.22). Das Auto stand auf dem Kundenparkplatz eines Betriebes. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

