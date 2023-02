Polizei Hagen

POL-HA: 39-Jähriger Betrüger flüchtet vor der Polizei und verunfallt auf der Autobahn - Beamte nehmen den Tatverdächtigen vorläufig fest

Hagen (ots)

Am Montagnachmittag (06.02.2023) nahmen Polizeibeamte einen 39-jährigen Mann fest, der zuvor einer Hagenerin in betrügerischer Absicht ein Auto verkaufen wollte und bei der anschließenden Flucht vor der Polizei auf der Autobahn verunfallte. Gegen 12.40 Uhr sollte der Verkauf des VW Golf in der Hohle Straße abgewickelt werden. Der potentiellen Käuferin kam die Situation seltsam vor, weshalb sie die Polizei hinzurief. Als die Beamten dort mit dem Streifenwagen ankamen, flüchtete der 39-Jährige mit dem Golf vor ihnen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung erkannten Beamte des zivilen Einsatztrupps der Hagener Polizei den Golf des Mannes auf der Autobahn 45 und nahmen die Verfolgung auf. Er wechselte zunächst auf die A 40. Als er die Autobahn an der Ausfahrt Dortmund-Kley verlassen wollte, kollidierte er mit einem vorausfahrenden PKW. Nach dem Unfall stieg der 39-Jährige aus dem Auto aus und flüchtete zu Fuß vor den Kripo-Beamten. Diese stellten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Bei den ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der VW Golf mit den daran angebrachten Kennzeichen nicht zugelassen war und der Tatverdächtige gefälschte Ausweisdokumente sowie einen gefälschten Führerschein mit sich führte. Bei einer Personalienfeststellung im Polizeigewahrsam ermittelten die Beamten die rechtmäßigen Personalien des Mannes ohne festen Wohnsitz. Die Kripo hat die Ermittlungen unter anderem wegen des versuchten Betruges, der Urkundenfälschung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (sen)

