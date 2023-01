Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Unfall mit hohem Sachschaden

Schwerin (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen sind zwei Autos nicht mehr fahrbereit, die Schäden an den Fahrzeugen werden auf 13.000EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:50 Uhr an der Kreuzung Ludwigsluster Chaussee und Karl-Marx-Allee. Während des Berufsverkehrs kam es hier zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt defekt. Ursächlich für den Unfall war ersten Erkenntnissen nach ein Vorfahrtsfehler. Bei den Beteiligten handelt es sich um deutsche Staatsangehörige im Alter von 32 und 37 Jahren.

