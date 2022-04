Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Täter erbeuten Rucksäcke und Bekleidung bei Geschäftseinbruch: Zeugen in Innenstadt gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte haben am Wochenende bei einem Einbruch in den Lagerraum eines Sportgeschäfts in der Kasseler Garde-du-Corps-Straße, Ecke Wilhelmsstraße, Rucksäcke und Bekleidung im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des Diebesguts geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Samstagabend, 18:20 Uhr, und Montagmorgen, 9:30 Uhr, ereignet. Die Täter hatten zunächst die Eingangstür des Geschäftsgebäudes aufgehebelt und waren so in das Treppenhaus eingestiegen. Anschließend brachen sie mit unbekanntem Werkzeug die Tür zu dem Lagerraum auf, wo sie zahlreiche Rucksäcke sowie Outdoor-Bekleidung an sich nahmen und damit die Flucht antraten. Ob die Einbrecher möglicherweise bei der Tat gestört wurden und zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug genutzt haben, ist bislang ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die den Ermittlern des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

