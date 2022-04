Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einkaufsmarkt in Friedrich-Ebert-Straße: Täter klaut Zigaretten; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen: Ein bislang unbekannter Täter ist in der Nacht zum heutigen Montag in einen Einkaufsmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Gabelsbergerstraße eingebrochen und hat dort mehrere Stangen Zigaretten gestohlen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Bei dem Einbrecher, der von einer Überwachungskamera erfasst wurde, handelte es sich um einen ca. 170 cm großen und schlanken Mann, der eine schwarze Jacke mit Kapuze sowie eine blaue Jeans trug und mit einem Tuch maskiert war.

Der Einbruch in den Einkaufsmarkt hatte sich gegen 3 Uhr in der Nacht ereignet und war am frühen Morgen durch den ersten erscheinenden Mitarbeiter entdeckt worden. Wie die von ihm zum Tatort gerufenen Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) feststellten, hatte der Täter zunächst versucht, die Eingangs-Schiebetür aufzuhebeln, was jedoch scheiterte. Anschließend kehrte der Unbekannte mit einer Gehwegplatte zurück und warf damit die Scheibe ein. Aus dem Verkaufsraum klaute er dann mehrere Stangen Zigaretten in noch unbestimmter Anzahl, packte diese in einen mitgebrachten Müllbeutel und flüchtete aus dem Geschäft.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell