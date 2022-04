Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch um 22:22 Uhr in Südstadt: Täter flüchtet ohne Beute; Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Zeugen eines am Samstagabend stattgefundenen Einbruchs in ein Mehrfamilienhaus in der Kasseler Südstadt suchen derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte ein bislang unbekannter Täter um 22:22 Uhr die Scheibe eines Kellerfensters zerstört und war so in das Haus in der Heinrich-Heine-Straße, Ecke Menzelstraße, eingestiegen. Durch das Scheibenklirren war eine Bewohnerin zu dieser Zeit wach geworden und hatte anschließend gehört, dass der Einbrecher im Treppenhaus an den Wohnungstüren rüttelte. Als sie durch die geschlossene Tür rief, dass sie die Polizei alarmieren werde, flüchtete der Unbekannte über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei fehlte von dem Täter, der keine Beute gemacht hatte, bereits jede Spur.

Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

