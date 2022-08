POL-RBK: Wermelskirchen - Schwarzer Pickup mit GM-Kennzeichen nach Unfallflucht gesucht

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Bereits am Dienstag letzter Woche (09.08.) ist es in in Höhe der Einmündung Stumpf / Pantholz in Dabringhausen zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden gekommen.

Eine 37-jährige Wermelskirchenerin in ihrem Dacia missachtete beim Einfahren aus Pantholz nach rechts auf die L 101 in Stumpf die Vorfahrt eines schwarzen Pickup mit Anhänger, der aus Richtung Dabringhausen kam.

Dabei entstand leichter Sachschaden, vermutlich an beiden Fahrzeugen.

Die Unfallverursacherin hielt an und beabsichtigte, einen Personalienaustausch zur Schadensregulierung vorzunehmen. Der Fahrer des schwarzen Pickup mit einem größeren Anhänger der Marke Saris mit Tandemachse sowie Plane und Spriegel fuhr ohne anzuhalten weiter. Zu diesem Fahrzeug ist zudem bekannt, dass GM-Kennzeichen angebracht waren.

Es wurde eine Unfallanzeige aufgenommen und es wird nach dem beteiligten Fahrzeug gesucht.

Der Fahrer oder Halter des Pickup möge sich unter der Rufnummer 02202 205-867 an das Verkehrskommissariat wenden. Das gleiche gilt für Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. (ct)

