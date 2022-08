POL-RBK: Bergisch Gladbach - Schmuck und Bargeld bei Wohnungseinbruch entwendet

Odenthal / Kürten (ots) - Gestern Abend (15.08.) gegen 20:15 Uhr befanden sich Polizisten des Verkehrsdienstes in einem Zivilwagen auf der Odenthaler Straße am Kreuz Hebborn. Sie sahen einen hochmotorisierten Audi, der mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen von der Alten Wipperfürther Straße kam und nach links in Richtung Odenthal-Voiswinkel abbog. Der ...

mehr