Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Pedelec-Fahrer bei Unfall gestürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 82-jähriger Autofahrer aus Essen war auf der Eichenstraße in Richtung Gladbecker Straße unterwegs und bog nach rechts auf die Hans-Sachs-Straße ab. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Essener mit seinem Pedelec auf der Eichenstraße in Richtung Randebrockstraße. In Höhe der Kreuzung bog er ebenfalls auf die Hans-Sachs-Straße ab. Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Der Pedelec-Fahrer fiel zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte transportierten ihn in ein Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich am Montag, gegen 18 Uhr. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell