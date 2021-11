Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck/Bottrop: Taschendiebstahl und Computerbetrug - Wer kennt die Frau?

Bild-Infos

Download

Recklinghausen (ots)

Am 31.07.2021 kam es in einem Supermarkt an der Horster Straße (Mitte) zu einem Taschendiebstahl durch unbekannte Täter. Mit der ebenfalls entwendeten EC-Karte wurde anschließend in einer Sparkasse an der Johannesstraße in Bottrop Geld abgehoben. Der Tatzeitraum liegt zwischen 10.40 Uhr und 11.05 Uhr.

Weitere Hinweise und Fotos der Tatverdächtigen finden Sie in unserem Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gladbeck-taschendiebstahl-computerbetrug-1

Hinweise bitte an Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell