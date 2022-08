Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in Sander Gaststätte

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern Mittag (18.08.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in die Ommerbornstraße im Stadtteil Sand gerufen worden.

Der Inhaber einer Gaststätte hatte sich gemeldet, da eine Putzkraft gegen 11:50 Uhr an einer Tür Aufbruchspuren bemerkt hatte. Zuletzt war er am vergangenen Montag (15.08.) gegen 02:00 Uhr am Objekt gewesen.

Eine Zugangstür zu den Büroräumen des Inhabers im Obergeschoss wurde offenbar gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Büroraum wurden ein Laptop, ein Tablet-PC, eine Armbahnduhr sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden bewegt sich dabei im mittleren vierstelligen Bereich.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell