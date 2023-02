Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Widerstand und tätlichen Angriff in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

In der Stresemannstraße griff ein Mann am Samstag (04.02.) eine Polizistin an und befolgte keinerlei Anweisungen. Der 25-Jährige war trotz eines zuvor gegen ihn erteilten Platzverweises nach Randalieren erneut in der Straße aufgetaucht. Als eine Beamtin der Kradstaffel den Mann sah und ansprach, ignorierte er sie zunächst. Sie forderte über Funk Verstärkung an. Nach einer erneuten deutlichen Ansprache drehte sich der Hagener schließlich um, schrie die Polizistin an und hob aggressiv seine Arme. Als er fixiert werden sollte, schubste er die Polizistin. Diese konnte ihn jedoch im weiteren Verlauf bis zum Eintreffen eines weiteren Kollegen an einer Hauswand fixieren. Nachdem dem aggressiven 25-Jährigen Handfesseln angelegt wurden, kam er zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und einfacher Körperverletzung. Alle Einsatzkräfte verblieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell