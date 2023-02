POL-HA: Safer Internet Day am 07. Februar 2023 - Polizei Hagen bietet Telefonsprechstunde zum Thema Passwortsicherheit an

Hagen (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 04.02.2023, wurden im Bereich Henkhauser Straße, Alter Henkhauser Weg und Alte Heerstraße insgesamt 5 Pkw aufgebrochen. In allen Fällen wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen um in den Innenraum der Pkw und somit an Wertgegenstände zu gelangen. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen und möglichen Tätern nimmt die Polizei unter 02331/986-2066 entgegen. M.S. ...

