POL-H: Bundesstraße 188: Pkw stößt frontal mit Traktorgespann zusammen - Autofahrer in Lebensgefahr

Am Dienstag, 24.01.2022, ist ein Autofahrer auf der B 188 bei Burgdorf mit einem Traktorgespann zusammengestoßen und in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden. Der 54-Jährige erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover war der 54-Jährige mit seinem Opel Omega gegen 13:00 Uhr auf der B 188 in Richtung Hannover unterwegs. In einem Kurvenbereich zwischen der Anschlussstelle Otze und der Anschlussstelle Burgdorf-West geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Traktorgespann zusammen. Dieses kam dabei nach links von der Fahrbahn ab und durchbrach eine Seitenschutzplanke.

Bei dem Unfall wurde der 54-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr befreit werden musste. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach der Rettung mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Fahrer des Traktorgespanns wurde hingegen leicht verletzt. Die Polizei sperrte die B 188 in Richtung bis zum späten Nachmittag für die Rettungs- und Bergungsarbeiten und zur Unfallaufnahme. /desch

