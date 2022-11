Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinstetten - Aufmerksame Bewohner vertreiben Einbrecher

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Mal kam es in der Zeit von Dienstag bis Mittwoch zu Einbruchsversuchen in Rheinstetten. In beiden Fällen wurden die unbekannten Täter wohl durch das Auftreten der Hausbewohner vertrieben.

Zunächst kam es am Dienstag gegen 16:40 Uhr zu einem Einbruchsversuch im Friedrich-Kallmorgen-Weg. Hier hörte eine Hausbewohnerin das Klirren einer Scheibe. Als die Frau nach dem Ursprung des Lärms schauen wollte, fand sie nur noch ein kaputtes Fenster vor. Die unbekannten Täter wurden offenbar durch die Bewohnerin aufgeschreckt und verschwanden unerkannt.

Auf ähnliche Weise versuchten Unbekannte gegen 02:45 Uhr am Mittwoch in der Bergstraße in ein Wohnhaus zu gelangen. Beim Aufhebeln eines Fensters stand plötzlich ein Hausbewohner vor ihnen und schrie die Eindringlinge an. Diese ergriffen umgehend die Flucht.

In beiden Fällen konnten Spuren gesichert werden, welche nun Bestandteil der weiteren Ermittlungen sind. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721-666-5555 in Verbindung zu setzen.

Steffen Schulte, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell