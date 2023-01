Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Fahrkartenautomat durch unbekannte Täter in Langenhagen gesprengt

Hannover (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag, 24.01.2023, sprengten bislang unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten an der Stadtbahnhaltestelle Kurt-Schumacher-Allee in Langenhagen. Der oder die Täter flüchteten unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover sprengte eine bislang unbekannte Anzahl von Personen einen Fahrkartenautomaten der hannoverschen Verkehrsbetriebe an der Stadtbahnhaltestelle Kurt-Schumacher-Allee. Bei der Zentrale der Üstra lief gegen 02:45 Uhr ein Alarm vom Fahrkartenautomaten auf. Durch die Sprengung wurde der Automat vollständig zerstört. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten der oder die Täter unerkannt flüchten. Ob Diebesgut erlangt werden konnte ist bislang unbekannt. Der Schaden an dem Fahrkartenautomaten beträgt etwa 30.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit schweren Diebstahl eingeleitet. Tatzusammenhänge zu jüngsten Fahrkartenautomatensprengungen werden stets geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu dem oder den Tätern oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell