LPI-NDH: Wildschwein überlebt nicht

Ammern (ots) - Am Freitag, dem 06.01.2023, in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 12:45 Uhr, wurde einem Schüler vor der Regelschule Ammern das E-Bike gestohlen. Das Fahrrad war mit dem Hinterrad am Fahrradständer mittels Sicherungskette angeschlossen. Dies hinderte den Täter aber nicht am Diebstahl des E-Bikes. Hierzu öffnete der unbekannte Täter die Schnellspanner am Hinterrad des Fahrrades und hob dann das Fahrrad aus ...

mehr