Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kein guter Start ins neue Jahr - Bei den strafrechtlichen Ermittlungen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr stellen die Beamten Diebesgut fest.

Horhausen (WW) (ots)

Am späten Nachmittag des Neujahrstages meldete eine Fahrzeugführerin, dass Jugendliche von einem Balkon eines Anwesens in der Rheinstraße in Horhausen (WW) Silvesterböller auf die Fahrbahn warfen. Beim ausweichen der erschrockenen Fahrerin sind glücklicherweise keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet worden. Im Anschluss an die Sachverhaltsaufnahme suchten die Polizeibeamten das Anwesen des Beschuldigten auf. Dort fand bei dem jungen Mann im frühen Erwachsenenalter eine Party statt. Auf Vorhalt gab er zu, Böller auf die Fahrbahn geworfen zu haben. Inwieweit die anderen Gäste beteiligt waren, bedarf weiterer Ermittlungen.

Beim Betreten der Wohnung fielen den Polizeibeamten zwei Warnbarken mit Leuchten auf. Eine Barke hing an der Wand, die andere stand in einer Ecke. Der Beschuldigte gab an, dass er die Warnbarken jeweils von Freunden geschenkt bekommen hat. Aufgrund des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und des Diebstahlsverdachts sind entsprechende Strafverfahren eingeleitet worden. Die geschädigte Institution / die Geschädigten, bzw. Personen, die Hinweise auf die entwendeten Warnbarken geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell