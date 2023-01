Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand durch Feuerwerkskörper

Linz am Rhein (ots)

In der Silvesternacht setzte eine verirrte Feuerwerksrakete eine Kinderbank in Brand. Die Holzbank stand zuvor auf dem Balkon eines Einfamilienhauses. Neben der Bank wurde auch der Balkonboden in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden ist sehr gering. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war ein Übergreifen des Feuers auf das Einfamilienhaus dennoch nicht unwahrscheinlich. Die Anwohner, eine junge Familie mit Kleinkind, hat die Silvesternacht nicht zu Hause verbracht und den Umstand daher erst am Folgetag wahrgenommen. In der unmittelbaren Nachbarschaft wurde kein Feuerwerk gezündet, so dass der Ursprung der Feuerwerksrakete unbekannt ist. Eine vorsätzliche Brandstiftung ist nahezu auszuschließen.

