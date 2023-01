Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der PI Betzdorf vom 01.01.2023

Betzdorf (ots)

Weitefeld

Sachbeschädigung an Pkw zwischen 30.12.2022, 19.00 h, und 31.12.2022, 08.30 h, in Weitefeld, Hachenburger Straße Durch bislang unbekannte Täter wurde mittlerweile zum dritten Mal der vor dem Anwesen abgestellte Mercedes einer 30-jährigen Frau komplett mit Farbe besprüht und dadurch erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000.-EUR. Die Polizei sucht Zeugen der Tat und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden.

Kirchen

Diebstahl von zwei Fahrrädern zwischen 24.12.2022, 18.00 h, und 31.12.2022, 10.45 h, in Kirchen, Ortsteil Freusburg, Burgstraße Von bislang unbekannten Tätern wurden aus einer freistehenden, nicht verschlossenen Scheune zwei Fahrräder entwendet. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein silberfarbenes Pedelec der Marke Hawk Green Energy ohne Akku und um ein blaues City Bike der Marke Profit. Der Schaden beläuft sich auf ein paar hundert Euro. Zeugen der Tat melden sich bitte unter 02741/926-0.

Alsdorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden am 31.12.2022, 11.40 h, auf der L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die L 280 zwischen Alsdorf und Schutzbach, als aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit der Pkw in einer Linkskurve mit dem Heck ausbrach und nach links in die Böschung knallte. Das Fahrzeug wurde von dort abgewiesen, schleuderte weiter und kam letztlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Aus dem erheblich beschädigten Fahrzeug liefen sämtliche Betriebsstoffe aus. Bei dem Unfall entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 6.000.-EUR.

Betzdorf

Sachbeschädigung zwischen 29.12.2022, 23.00 h, und 30.12.2022, 11.00 h, in Betzdorf, Hellerstraße Durch bislang unbekannte Täter wurde die Scheibe der Eingangstüre zu einer Pizzeria beschädigt. Mit einem vermutlich spitzen Gegenstand wurde gegen die Scheibe geschlagen, die dabei riss. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR. Auch hier sucht die Polizei Zeugen der Tat. Bitte melden unter 02741/926-0.

Betzdorf

Polizei unter Raketenbeschuss am 31.12.2022, 23.18 h, in Betzdorf, Friedrichstraße Ein bislang unbekannter Täter schoss vom Gehweg unmittelbar vor dem Polizeigebäude mit einer Silvesterrakete in den Eingangsbereich der Polizeiinspektion. Die Rakete explodierte direkt an der Glastür. Augenscheinlich ist dabei kein Schaden entstanden. Die Tat wurde von einem Zeugen gefilmt. Das Videomaterial liegt der Polizei bereits zur Auswertung vor. Weitere Zeugen bitte unter 02741/926-0 melden.

Betzdorf

Sachbeschädigung an Pkw am 31.12.2022, 23.19 h, in Betzdorf, Friedrichstraße Vermutlich der gleiche noch unbekannte Täter des Raketenbeschusses auf die Polizeiinspektion trat nur wenig später gegen die Scheibe der Beifahrertür eines vor dem S-Forum geparkten Pkw. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 500.-EUR. Auch hier liegt der Polizei Videomaterial der Tat zur Auswertung vor. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 02741/926-0 zu melden.

Betzdorf

Randalierer am 31.12.2022, 23.00 h, in Betzdorf, Viktoriastraße Bislang unbekannte offensichtlich wahnsinnige Jugendliche warfen Feuerwerksböller in ein Restaurant hinein. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, Beschädigungen blieben aus. Wer Hinweise auf die Personen hat, meldet sich bitte unter 02741/926-0.

Alsdorf

Heckenbrand am 31.12.2022, 23.57 h, in Alsdorf, Im Heidchesgarten Vermutlich durch eine Silvesterrakete gerierten ca. 10 Meter Hecke eines Anwesens in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen, bevor das Feuer auf Gebäudeteile übergreifen konnte. Der Sachschaden ist als gering einzustufen.

Betzdorf

Sachbeschädigung durch Feuer am 01.01.2023, 01.25 h, in Betzdorf, Engelsteinstraße Bislang unbekannte Täter entzündeten mittels Feuerwerkskörpern den auf dem Anwesen gelagerten Sperrmüll. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200.-EUR. Zeugen der Tat melden sich bitte unter 02741/926-0.

Betzdorf

Vermutlich Sachbeschädigung am Pkw am 01.01.2023, 03.00 h, in Betzdorf, Ladestraße Ein 17-jähriger, bereits hinreichend polizeilich bekannter Jugendlicher wurde vom Sicherheitspersonal in der Ladestraße festgenommen, als er gegen mehrere auf dem Parkdeck abgestellte Fahrzeuge gesprungen ist. Während der hinzugerufenen Polizeistreife entfernten sich zwischenzeitlich verschiedene Pkw, die möglicherweise beschädigt wurden. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sich unter 02741/926-0 zu melden. Der 17-jährige war stark alkoholisiert. Außerdem konnten bei ihm noch Betäubungsmittel gefunden werden. Jetzt bekommt er direkt mehrere Strafanzeigen.

Weitefeld

Brand eines Wohnhauses am 01.01.2023, 03.35 h, in Weitefeld, Waldweg Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Dachstuhl eines derzeit unbewohnten Einfamilienhauses in Brand. Die Feuerwehr konnte rechtzeitig gewährleisten, dass ein angrenzendes Mehrfamilienhaus evakuiert werden konnte, so dass kein Personenschaden entstand. Durch das Löschwasser wurde allerdings auch dieses Haus zunächst unbewohnbar. Die Arbeiten der Feuerwehr sind noch im Gange. Über die Entstehung des Brandes können derzeit keine Angaben gemacht werden, die Ermittlungen dauern an. Der Sachschaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell