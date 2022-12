Freiwillige Feuerwehr Bad Segeberg

FW Bad Segeberg: Küchenbrand Einsatz 333/22 - 2 Verletzte

Bad Segeberg (ots)

Am 21.12.2022 kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Notruf aus der Straße Am Eichberg in Bad Segeberg, in dem ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet wurde.

Die Kooperative Leitstelle West in Elmshorn alarmierte darauf hin die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Segeberg mit dem Stichwort "FEU - Feuer Standard" sowie einen Rettungswagen und die Polizei.

Auf der Anfahrt erreichte die Einsatzkräfte über Funk die Nachricht, dass sich noch ein Kind in der Wohnung befinden soll und die Alarmstufe auf "FEU Y - Menschenleben in Gefahr" erhöht wurde. Daraufhin wurden zwei weitere Rettungswagen sowie der Notarzt und ein weiteres Löschfahrzeug zur Einsatzstelle entsandt.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte konnte festgestellt werden, dass alle Bewohner bereits das Gebäude verlassen hatten. Drei betroffene Personen aus der Brandwohnung wurden an den Rettungsdienst übergeben, von denen zwei zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Die Feuerwehr leitete umgehend einen Löschangriff ein und konnte das Feuer in der Küche schnell unter Kontrolle bringen. Bereits nach 20 min. konnte "Feuer aus" gemeldet werden. Die Wohnung und der Treppenraum wurden ausgiebig belüftet. Die Wohnung ist insbesondre durch den Rauch und Ruß unbewohnbar. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Zur Brandursache- und -schadenshöhe sowie Schwere und Art der Verletzungen kann nichts gesagt werden.

Eingesetzte Kräfte:

Feuerwehr Bad Segeberg

7 Fahrzeuge und 25 Einsatzkräften

Polizei

2 Streifenwagen mit 4 Beamten und Beamtinnen

Rettungsdienst

3 Rettungswagen, 1 Notarzteinsatzfahrzeug mit 8 Einsatzkräften

