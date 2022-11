Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Baumaterial von Autobahnbaustelle gestohlen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch, 16.11.2022, auf Donnerstag, 17.11.2022, wurden an der Autobahn aus einem Materiallager einer Baustelle 136 Rundbordsteine gestohlen. Dass Materiallager befindet sich unterhalb der Autobahn A 98 in der Nähe des Grosslochweges / Kalkofenweges. Die Rundbordsteine seien etwa einen Meter lang und würden zusammen etwa eine Tonne wiegen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.200 Euro. Zum Abtransport dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein, vielleicht auch in der Kombination mit einem Anhänger. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den Rundbordsteinen geben können. Vielleicht ist jemand auch ein größeres Fahrzeug oder ein Anhänger mit beladenen Rundbordsteinen aufgefallen.

