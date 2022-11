Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: 16-jähriger Radfahrer schleudert gegen Frontscheibe eines Omnibusses - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 16-jähriger Radfahrer befuhr am Donnerstag, 17.11.2022, gegen 08.35 Uhr, die Straße "An der Kander" und bog wohl in einem zu weiten Bogen nach rechts in den Papierweg ein. Er prallte gegen einen entgegenkommenden Omnibus und wurde gegen dessen Frontscheibe geschleudert. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 16-Jährige vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Nach Sachlage trug der 16-Jährige keinen Fahrradhelm. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 3.500 Euro.

