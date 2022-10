Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind bei Unfall leicht verletzt

Sankt Augustin (ots)

Am Montag (24. Oktober) wurde in Sankt Augustin ein elfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Gegen 07.30 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau aus Sankt Augustin mit ihrem Kleinkraftrad auf der Mendener Straße in Richtung der Bonner Straße. Kurz vor der Einmündung der Straße "Am Lindenhof" trat die 11-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn. Die 38-Jährige versuchte noch zu bremsen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Das Kind kam durch den Zusammenstoß zu Fall. Es blieb zwar äußerlich unverletzt, klagte jedoch über Schmerzen in den Beinen und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Die Fahrerin des Motorrollers und eine unabhängige Zeugin gaben an, dass das Mädchen hinter einem ordungsgemäß geparkten Auto unvermittelt auf die Straße trat. Durch das geparkte Auto haben die beiden Verkehrsteilnehmerinnen sich vermutlich gegenseitig nicht sehen können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell