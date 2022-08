Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Vier Fahrräder gestohlen

Wietmarschen (ots)

In der Nach zu Dienstag sind bislang unbekannte Täter in eine Garage an der Straße Sandkuhle in Wietmarschen eingebrochen. Sie entwendeten insgesamt vier Fahrräder der Marke "Cube". Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell