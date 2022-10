Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taschendieb in Untersuchungshaft

Hennef (ots)

In der S-Bahn von Köln nach Hennef sind eine 20-jährige Henneferin und ihr 25 Jahre alter Begleiter am frühen Sonntagmorgen (23. Oktober) mutmaßlich von einem 26-Jährigen aus Sankt Augustin bestohlen worden. Dem Paar war der Verdächtige in der Bahn aufgefallen, weil er augenscheinlich betrunken war und gegen die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln verstieß.

Am Bahnhof Siegburg verließ der Sankt Augustiner gegen 04.45 Uhr den Zug und verabschiedete sich überschwänglich von den jungen Leuten, die den 26-Jährigen überhaupt nicht kannten. Dabei umarmte der polizeibekannte Mann sie. Offensichtlich nutzte er diesen Moment und stahl dem Pärchen die Smartphones.

Nachdem der Zug angefahren war, bemerkten die Bestohlenen den Verlust ihrer Handys und suchten umgehend die Polizeiwache in Hennef auf. Eines der Geräte konnte kurz vor der Deaktivierung in Sankt Augustin geortet werden. Nach kurzen Ermittlungen am letzten bekannten Standort des Gerätes konnte der 26-Jährige als Tatverdächtiger identifiziert werden. Bei der Durchsuchung seiner Wohnräume in einer kommunalen Unterkunft konnten beide entwendeten Smartphones gefunden werden. Sie gingen umgehend wieder an die Eigentümer zurück. Es wurden noch weitere Smartphones und hochwertige, noch mit Etiketten versehene, Oberbekleidung gefunden werden, die nicht zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des 26-Jährigen passten. Da es sich bei den Gegenständen mutmaßlich um Diebesgut handelt, wurden die Sachen sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen.

Da der Verdächtige in letzter Zeit regelmäßig wegen Eigentumsdelikten mit der Polizei zu tun hatte, wird er heute im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt, der höchstwahrscheinlich Untersuchungshaft anordnen wird. (Bi)

