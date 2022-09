Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Saulheim - Verkehrsunfall unter Alkoholgenuss

Alzey (ots)

Am gestrigen Donnerstag Nachmittag kam es kurz nach 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ober-Saulheimer Straße in Saulheim. Aufgrund Alkoholgenusses geriet ein 32-jähriger Jugenheimer, aus Richtung Wörrstadt kommend, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Garten. Dort wurden der Zaun sowie mehrere Pflanzen beschädigt. Das Fahrzeug des 32-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde bei dem Unfallverursacher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Wert von 1,47 Promille. Darauf folgte die Entnahme einer Blutprobe bei der Polizeiwache in Wörrstadt und die Sicherstellung seines Führerscheins. Der 32-Jährige wird sich nun wegen Trunkenheit am Steuer verantworten müssen.

