POL-OG: Seelbach - Aufgefahren

Baden-Baden (ots) - Drei bislang unbekannte Personen haben sich in der Nacht auf Dienstag an einem in der Schloßstraße abgestellten VW zu schaffen gemacht. Das Trio hatte gegen 1 Uhr versucht, am Unterboden des Wagens die Auspuffanlage abzutrennen. Durch die hierbei entstandenen Geräusche wurde der in der Nähe befindliche Eigentümer des Autos zusammen mit einem Zeugen auf die Machenschaften aufmerksam und ...

