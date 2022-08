Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Bei Diebstahlsversuch überrascht

Baden-Baden (ots)

Drei bislang unbekannte Personen haben sich in der Nacht auf Dienstag an einem in der Schloßstraße abgestellten VW zu schaffen gemacht. Das Trio hatte gegen 1 Uhr versucht, am Unterboden des Wagens die Auspuffanlage abzutrennen. Durch die hierbei entstandenen Geräusche wurde der in der Nähe befindliche Eigentümer des Autos zusammen mit einem Zeugen auf die Machenschaften aufmerksam und überraschte die Männer bei ihrem Vorhaben. Nachdem sie ertappt wurden, stiegen die Verdächtigen in einen orangefarbenen Kleinwagen mit Offenburger Zulassung ein und flüchteten. Unter dem VW liegend blieb allerdings ein Mobiltelefon zurück, welches von den Flüchtenden mutmaßlich bei ihrer Tathandlung Verwendung gefunden hat. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben somit einen erfolgsversprechenden Ermittlungsansatz, den Unbekannten auf die Spur zu kommen.

/wo

