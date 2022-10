POL-SU: Ladendieb auf frischer Tat erwischt

Much (ots) - In den letzten zwei Wochen hatten wir mehrfach um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten 60-jährigen Gunther J. aus Much gebeten. Gestern (19. Oktober) kam der erlösende Anruf eines Angehörigen der mitteilte, dass sich der Vermisste in einem Krankenhaus in der Voreifel befand. Die Suche kann damit eingestellt werden und die Ermittler der Kripo bedanken sich für die Unterstützung. (Bi) Rückfragen ...

