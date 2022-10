POL-SU: Telefonbetrüger überweisen Geld auf fremde Konten

Sankt Augustin (ots) - Am Mittwochnachmittag (19.10.2022) wurde eine Seniorin Opfer eines Diebstahls. Die Seniorin kam gegen 15 Uhr aus einer Bankfiliale an der Schulstraße in Sankt Augustin, dort hatte sie vorher Geld abgehoben. Als sie in ihrem Auto saß, klopfte es an der Scheibe der Beifahrertür. Sie legte ihr Portemonnaie auf dem Sitz der Beifahrerseite und ließ anschließend das Fenster runter. Die männliche ...

