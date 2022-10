Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Dringende Bitte um Mitfahndung - 60-Jähriger vermisst

Much (ots)

Wir baten bereits am Mittwoch (12.10.2022) um Mitfahndung nach dem vermissten Gunther Egbert J. Er hatte am 09.10.2022 selbstständig ein Altenheim in Much verlassen und ist bislang nicht dorthin zurückgekehrt. Trotz intensiver Ermittlungen ist sein Aufenthaltsort weiterhin unbekannt.

Bislang sind keinerlei Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten eingegangen. Die Fahnder der Kripo bitten dringend um Mithilfe bei der Suche nach dem 60-Jährigen, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Auf Grund einer geistigen Beeinträchtigung ist er auf Unterstützung angewiesen.

Ermittlungen haben ergeben, dass er sich in der Vergangenheit auch in der Wohnungslosenszene aufgehalten hat.

Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort oder zu Kontaktpersonen nimmt die Polizei in Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen.

Bilder von Gunther Egbert J. finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/89106 (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell