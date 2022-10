POL-SU: Randalierer nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Much (ots) - Am Montag (17.10.2022) versuchten drei Tatverdächtige, Kupfergegenstände aus einer Lagerhalle in Much an der Straße Hoffnungsthal zu entwenden. Gegen 21:20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie drei dunkel gekleidete Personen über den Metallzaun des Geländes kletterten und im Bereich einer Lagerhalle verschwanden. Daraufhin informierte sie den 59-jährigen Eigentümer des Geländes. Der Lohmarer traf ...

