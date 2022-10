Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrechertrio durch Diensthundführer gestellt

Much (ots)

Am Montag (17.10.2022) versuchten drei Tatverdächtige, Kupfergegenstände aus einer Lagerhalle in Much an der Straße Hoffnungsthal zu entwenden.

Gegen 21:20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie drei dunkel gekleidete Personen über den Metallzaun des Geländes kletterten und im Bereich einer Lagerhalle verschwanden. Daraufhin informierte sie den 59-jährigen Eigentümer des Geländes.

Der Lohmarer traf gleichzeitig mit den alarmierten Einsatzkräften der Polizeiwache Eitorf und dem Diensthundführer an der Tatörtlichkeit ein. Nachdem er das Tor des umzäunten Geländes geöffnet hatte, konnte aus einer Lagerhalle Lichtschein wahrgenommen werden.

Während die Lagerhalle umstellt wurde, kam das nichts ahnende Einbrechertrio aus der Lagerhalle und konnte von dem Diensthund "Murphy" des Diensthundführers aus Troisdorf unverletzt gestellt werden.

Die zwei männlichen Tatverdächtigen (20 und 21 Jahre) aus Windeck und die 23-jährige Tatverdächtige, ebenfalls aus Windeck, wurden vorläufig festgenommen.

In einem Rucksack des Einbrechertrios konnten zwei Schraubendreher, ein Zange, eine Schere und zwei Hammer aufgefunden werden, die mutmaßlich als Tatwerkzeuge dienten.

Auch mehrere Kupfergegenstände, die vermutlich aus der Lagerhalle stammen, konnten festgestellt werden.

Sowohl die vermeintlichen Tatwerkzeuge, als auch das Diebesgut wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wurde alle wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen sie vorlagen.

Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Bandendiebstahls wurden eingeleitet. (Re.)

