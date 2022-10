Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frontalzusammenstoß - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Niederkassel (ots)

Am Samstagvormittag (15.10.2022) wurde eine 56-jährige Radfahrerin aus Köln bei einem Frontalzusammenstoß mit einem 49-jährigen PKW-Fahrer schwer verletzt.

Gegen 11:15 Uhr befuhr die Kölnerin mit ihrem Fahrrad die Gierslinger Straße in Niederkassel in Richtung Feldmühlestraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Gierslinger Straße / Karl-Hass-Straße kam ihr der 49-jährige Niederkasseler mit seinem Mitsubishi entgegen, der den Kreisverkehr über die Gierslinger Straße in Richtung Porzer Straße verlassen hatte.

Beim Verlassen des Kreisverkehrs kam er nach Zeugenaussagen aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit der Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde die 56-Jährige auf die Windschutzscheibe geschleudert.

Nachdem sie von einem Notarzt an der Unfallstelle behandelt wurde, kam sie mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.

Sowohl der PKW, als auch das Fahrrad wurden beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Gegen den Niederkasseler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. (Re.)

