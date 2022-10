POL-SU: Dietmar Marcinkowski ist neu im Eitorfer Bezirksdienst

Niederkassel (ots) - Am Samstagvormittag (15.10.2022) wurde eine 56-jährige Radfahrerin aus Köln bei einem Frontalzusammenstoß mit einem 49-jährigen PKW-Fahrer schwer verletzt. Gegen 11:15 Uhr befuhr die Kölnerin mit ihrem Fahrrad die Gierslinger Straße in Niederkassel in Richtung Feldmühlestraße. Kurz vor dem Kreisverkehr Gierslinger Straße / Karl-Hass-Straße kam ihr der 49-jährige Niederkasseler mit seinem ...

