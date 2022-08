POL-Nordsaarland: Verfolgungsfahrt mit Verkehrsunfall

Brotdorf und Losheim am See (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte am Abend des 22.08.2022 eine in Brotdorf begangene Verkehrsunfallflucht aufklären. Um 21.40 Uhr meldete ein Fahrzeughalter der Polizei, dass sein in der Provinzialstraße in Brotdorf geparkter Pkw von einem in Richtung Losheim am See fahrenden Pkw gestreift worden sei. Mit der Unfallaufnahme wurde die ...

mehr