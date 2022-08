Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verfolgung nach Rheinland-Pfalz

Brotdorf und Losheim am See (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland konnte am Abend des 22.08.2022 eine in Brotdorf begangene Verkehrsunfallflucht aufklären. Um 21.40 Uhr meldete ein Fahrzeughalter der Polizei, dass sein in der Provinzialstraße in Brotdorf geparkter Pkw von einem in Richtung Losheim am See fahrenden Pkw gestreift worden sei. Mit der Unfallaufnahme wurde die Polizeiinspektion Saarlouis betraut. Die Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland postierte sich auf der B 268 in Richtung Landesgrenze. Dort entdeckten die Beamten einen Pkw mit korrespondierenden Unfallschäden, der in Richtung Rheinland-Pfalz geführt wurde. Trotz Anhaltesignalen hielt der Pkw nicht an, weshalb er in Absprache zwischen der saarländischen Leitstelle und der rheinland-pfälzischen Führungszentrale in Trier von den saarländischen Beamten nach Rheinland-Pfalz verfolgt wurde. Schließlich konnte die Fahrzeugführerin, eine Frau aus Rheinland-Pfalz, doch zum Anhalten bewegt werden. Sie war zuvor von der B 268 in Richtung Hunsrückhöhenstraße abgebogen. Vor Ort veranlassten die anhaltenden Beamten die notwendigen Feststellungen. Gegen die Frau läuft jetzt ein Verfahren wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht.

