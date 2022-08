POL-Nordsaarland: Flucht zu Ende

Thailen (ots) - Mehrfach konnte sich ein per Haftbefehl gesuchter Mann aus dem Hochwaldraum in der Vergangenheit seiner Festnahme entziehen. Am Samstag, 13.08.2022, um 13.15 Uhr erkannte ihn eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Nordsaarland in Thailen. Beim Erkennen der Polizeibeamten flüchtete der Mann sofort, zu Fuß verfolgt von den beiden Beamten. Der Mann flüchtete schließlich über eine offen ...

mehr