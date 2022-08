Höchst (ots) - Verkehrsteilnehmer standen am Sonntag (21.08.) im Gemeindegebiet von Höchst sowie im Breuberger Stadtteil Sandbach im Visier der Polizei. Zwischen 15 Uhr und 23 Uhr führten Beamte der Polizeistation Höchst, zusammen mit Kräften der Bereitschaftspolizei, in der Erbacher Straße im Ortskern, der Heilbronner Straße in Mümling-Grumbach sowie in der Höchster Straße in Sandbach allgemeine ...

mehr