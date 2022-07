POL-OH: Verkehrsunfall auf B 27 Höhe Künzell- Vollsperrung

Rotenburg a. d. Fulda (ots) - Eine 19-jährige PKW-Fahrerin aus Alheim befuhr am Freitag gegen 15:00 Uhr mit ihrem PKW den Hofweg in Richtung Brückengasse und wollte in diese nach rechts einbiegen. Ein 11-jähriger Fahrradfahrer aus Rotenburg befuhr die Brückengasse in Richtung Breitenstraße auf der linken Fahrbahnseite direkt an einer Hausfassade entlang. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen PKW ...

